Lavori Aqp a Conversano nessuno stop all' erogazione di acqua | intervento rimandato

I lavori programmati da Acquedotto Pugliese a Conversano per oggi, 13 maggio, sono stati rinviati a data da definirsi. Nessuna interruzione dell’erogazione di acqua è stata segnalata, e l’intervento previsto non si svolgerà come inizialmente annunciato. La comunicazione ufficiale non specifica i motivi del rinvio, e al momento non sono state fornite nuove date per l’intervento.

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L’intervento dei tecnici, previsto per oggi 13 maggio, è rimandato a data da destinarsi. I lavori di Acquedotto Pugliese, programmati a Conversano per oggi, sono stati rinviati. È stato annullata, dunque, anche la prevista sospensione idrica di 9 ore che avrebbe coinvolto la zona dell'abitato.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lavori Aqp a Conversano, il 31 marzo stop all'erogazione di acqua Leggi anche: Lavori Aqp a Conversano: il 13 maggio stop all'erogazione di acqua Temi più discussi: Lavori Aqp a Conversano: il 13 maggio stop all'erogazione di acqua; Lavori per migliorare il servizio Aqp. Possibili disagi a Conversano; Lavori Aqp, Comuni senza acqua in Puglia: rubinetti a secco fino a 16 ore. La mappa e gli orari; La Lega e la partecipazione del Comune di Bari in Aqp: Operazione non ci convince. Lavori di ammodernamento Aqp in Puglia: centri abitati senza acqua fino a 12 ore. Il calendario degli interventi- A Casamassima i tecnici di AQP interverranno il 15 gennaio 2026. I lavori di installazione di nuove opere comporteranno una sospensione idrica di 6 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ... quotidianodipuglia.it Lavori AQP in Puglia: acqua sospesa fino a 12 ore a Bari e nel Salento. Vie e orari dei disagiAcquedotto Pugliese (AQP) continua il piano di interventi per il miglioramento del servizio idrico su tutto il territorio regionale. I lavori, che spaziano dalla riparazione di perdite urgenti alla ... quotidianodipuglia.it