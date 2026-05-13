Lavori Aqp a Conversano nessuno stop all' erogazione di acqua | intervento rimandato
I lavori programmati da Acquedotto Pugliese a Conversano per oggi, 13 maggio, sono stati rinviati a data da definirsi. Nessuna interruzione dell’erogazione di acqua è stata segnalata, e l’intervento previsto non si svolgerà come inizialmente annunciato. La comunicazione ufficiale non specifica i motivi del rinvio, e al momento non sono state fornite nuove date per l’intervento.
L’intervento dei tecnici, previsto per oggi 13 maggio, è rimandato a data da destinarsi. I lavori di Acquedotto Pugliese, programmati a Conversano per oggi, sono stati rinviati. È stato annullata, dunque, anche la prevista sospensione idrica di 9 ore che avrebbe coinvolto la zona dell'abitato.🔗 Leggi su Baritoday.it
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