Da domani e fino al 13 aprile, la tangenziale Einaudi in direzione Bologna sarà chiusa nel tratto compreso tra via Giardini e la Nuova Estense. La viabilità in quest’area sarà regolata con il traffico alternato, mentre l’innesto della strada provinciale sarà chiuso. La chiusura riguarda anche il tratto della complanare, causando rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona.

Da domani al 13 aprile verrà chiusa la tangenziale Einaudi (Complanare) in direzione Bologna nel tratto da via Giardini alla Nuova Estense, la viabilità su quest’ultima sarà regolata a traffico alternato e sarà chiuso l’innesto della strada provinciale n. 17 di Castelnuovo Rangone sulla rotatoria della Nuova Estense. Autostrade per l’Italia ha infatti comunicato ad Anas, Comune e Provincia di Modena che, per proseguire le attività di realizzazione della attesissima Complanarina e del collegamento con la viabilità ordinaria sulla statale 12, strada Bellaria o più comunemente Nuova Estense, saranno necessarie tali limitazioni alla viabilità. Ulteriori limitazioni sono previste da venerdì 17 a lunedì 20 aprile e da venerdì 8 a lunedì 11 maggio (in questo ultimo caso sarà necessaria la chiusura completa della Nuova Estense). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Complanarina, i lavori . Chiude la tangenziale in direzione Bologna. Rallentamenti e disagi

Il reportage, sos manutenzione strade a Bologna: “Emergenza buche, rallentamenti e disagi”Bologna, 18 febbraio 2026 – “Due arterie della città ricoperte di buche per dieci chilometri in totale”.

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