Un parcheggio da 250 posti auto con terrazza panoramica al porto | lavori al via pronto entro un anno

L'infrastruttura a tre piani sorgerà in via Patti, accanto al Molo Trapezoidale. Gli accessi saranno presidiati e regolati da un sistema intelligente di controllo, anche tramite app. Stimato un fatturato medio annuo pari a circa 720 mila euro Sono stati avviati i lavori per la realizzazione e la gestione del nuovo parcheggio multipiano in via Filippo Patti, nel porto di Palermo, un’infrastruttura strategica destinata a rafforzare l’accessibilità e la funzionalità dell’intero waterfront cittadino. L’intervento si inserisce nel quadro della concessione per la gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Palermo e Termini Imerese ed è coerente con le previsioni del Piano regolatore portuale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, oltre che con il Progetto integrato di Trasformazione portuale recentemente adottato. Il nuovo parcheggio sorgerà nell’area dell’ex complesso delle celle frigorifere, oggi dismesso, in una posizione baricentrica rispetto alla via Patti, asse di collegamento tra piazza Tredici Vittime e il Molo Trapezoidale, riqualificato e trasformato nel Palermo Marina Yachting. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

