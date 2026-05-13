Lavori al ponte di Ripafratta | la Provincia punta all’estate per avviare gli interventi

Nella mattinata di venerdì 8 maggio si è tenuto un incontro dedicato ai lavori di ristrutturazione del ponte di Ripafratta. La Provincia ha annunciato che intende avviare gli interventi entro l'estate, offrendo un aggiornamento sui tempi previsti e le modalità delle operazioni. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e tecnici incaricati dei lavori.

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