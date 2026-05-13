Lavori al ponte di Ripafratta | la Provincia punta all’estate per avviare gli interventi
Nella mattinata di venerdì 8 maggio si è tenuto un incontro dedicato ai lavori di ristrutturazione del ponte di Ripafratta. La Provincia ha annunciato che intende avviare gli interventi entro l'estate, offrendo un aggiornamento sui tempi previsti e le modalità delle operazioni. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e tecnici incaricati dei lavori.
San Giuliano Terme (PI), 13 maggio 2026 – Si è svolta nella mattinata di venerdì 8 maggio presso la Provincia di Pisa la riunione tra Provincia, amministrazione comunale di San Giuliano Terme e il comandante della Polizia municipale di Vecchiano e le associazioni di categoria Aema - rappresentata da Licia Gambini - e Cna - rappresentata da Giulia Meleghetti (assenti per impegni concomitanti Confesercenti e Confcommercio che erano comunque state invitate, ndr) - per concordare la possibilità di avviare i lavori del cantiere per gli interventi sul ponte sul Serchio, in località Ripafratta. Una riunione necessaria per valutare la possibilità di...🔗 Leggi su Lanazione.it
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