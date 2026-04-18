Riaperto il ponte sull' Ozzeri a Ripafratta | ora si punta ad una nuova infrastruttura sul Serchio

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile è stato riaperto al traffico il ponte sull’Ozzeri a Ripafratta, in provincia di Pisa. I lavori, eseguiti dalla Provincia di Pisa, hanno avuto un costo totale di circa 200mila euro e sono stati realizzati con risorse proprie dell’ente. La riapertura del ponte rappresenta il ripristino di un’infrastruttura che era stata temporaneamente chiusa prima dell’intervento. Ora si punta alla costruzione di una nuova struttura sul Serchio.

E' stato riaperto al traffico viario nella mattinata di mercoledì 15 aprile il Ponte sull'Ozzeri in località Ripafratta (San Giuliano Terme), dopo gli interventi a cura della Provincia di Pisa, del valore complessivo di circa 200mila euro di risorse proprie dell'ente provinciale. "Al netto delle.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate San Giuliano Terme: Ponte sull'Ozzeri aperto ai pedoni dal 3 aprileDa venerdì 3 aprile sarà riaperto al transito di velocipedi e pedoni il ponte sul Canale Ozzeri. Ponte sull’Arno: una nuova passerella in acciaioProseguono i lavori sulla sponda dell’Arno lato Parco di San Rossore, dove in questi giorni è stata montata anche la terza parte della passerella in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: ?Riaperto il ponte sull'Ozzeri; Riaperto il ponte sull'Ozzeri a Ripafratta: ora si punta ad una nuova infrastruttura sul Serchio; Riaperto il ponte sull'Ozzeri; Il ponte più terrificante d'America riapre: salite da brivido e vista mozzafiato. Riaperto il ponte sulla strada provinciale 55 tra Montenero e San SalvoL'ondata di maltempo sembra essere finalmente alle spalle. Ma le difficoltà restano, su tanti fronti, a partire da quello della viabilità. In questo senso è una notizia decisamente importante la riape ... rainews.it Ponte Nure sulla Via Emilia riaperto al traffico, lavori ultimati da Anas in sei mesi(Agenzia Vista) Piacenza, 19 marzo 2026 Anas (Gruppo FS Italiane) ha riaperto al traffico il Ponte sul fiume Nure lungo la strada statale 9 Via Emilia, al km 254, nel territorio di Pontenure, in ... quotidiano.net Riaperto oggi l’Antico Caffè Di Simo sulle note di brani di musica jazz Ha riaperto oggi (17 aprile) al pubblico l’Antico Caffè di Simo di via Fillungo, grazie alla rinnovata collaborazione fra l’amministrazione comunale e la proprietà dello storico locale cittadino. facebook Sipario riaperto x.com