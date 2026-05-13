Lavori al castello Dopo un anno pluviali sostituiti
Dopo un anno di lavori, i pluviali in rame del castello di Mirabello sono stati sostituiti. I nuovi elementi sono stati installati dopo che i precedenti erano stati rubati poco dopo la rievocazione organizzata per il 500° anniversario della battaglia di Pavia. I lavori di riparazione sono stati effettuati per ripristinare la struttura. La sostituzione si è conclusa recentemente, portando a termine le operazioni di manutenzione.
Rubati poco dopo la rievocazione organizzata per il 500° anniversario della battaglia di Pavia, dopo oltre un anno sono stati sostituiti i pluviali in rame del castello di Mirabello. Le grondaie, però, scaricano nel prato e, quando piove, si formano pozze d’acqua che, dopo i mattoni, rischiano di compromettere le fondamenta della residenza di caccia voluta dai Visconti. "Cerchiamo di non far crollare a pezzi il povero castello – ha detto l’altra sera in consiglio comunale Nicola Niutta (FdI) che ha presentato una istant question –. La mancanza dei pluviali ha fatto marcire la facciata. Pioggia dopo pioggia si è formata la muffa che ha intaccato, temo in modo irreversibile, la facciata".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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