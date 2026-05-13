Lavori al castello Dopo un anno pluviali sostituiti

Dopo un anno di lavori, i pluviali in rame del castello di Mirabello sono stati sostituiti. I nuovi elementi sono stati installati dopo che i precedenti erano stati rubati poco dopo la rievocazione organizzata per il 500° anniversario della battaglia di Pavia. I lavori di riparazione sono stati effettuati per ripristinare la struttura. La sostituzione si è conclusa recentemente, portando a termine le operazioni di manutenzione.

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Rubati poco dopo la rievocazione organizzata per il 500° anniversario della battaglia di Pavia, dopo oltre un anno sono stati sostituiti i pluviali in rame del castello di Mirabello. Le grondaie, però, scaricano nel prato e, quando piove, si formano pozze d’acqua che, dopo i mattoni, rischiano di compromettere le fondamenta della residenza di caccia voluta dai Visconti. "Cerchiamo di non far crollare a pezzi il povero castello – ha detto l’altra sera in consiglio comunale Nicola Niutta (FdI) che ha presentato una istant question –. La mancanza dei pluviali ha fatto marcire la facciata. Pioggia dopo pioggia si è formata la muffa che ha intaccato, temo in modo irreversibile, la facciata".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori al castello. Dopo un anno pluviali sostituiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Partiti i lavori al Castello di TraianaParticolare rilievo assume l’intervento sul parapetto laterale, attualmente in condizioni di degrado anche strutturale. Partono i lavori al Castello. Via a 5 mesi di cantiereÈ partito il restyling dell’ala lunga del castello di Melegnano, un settore dell’antico maniero in capo alla Città Metropolitana di Milano. Argomenti più discussi: Lavori al castello. Dopo un anno pluviali sostituiti; Il restauro del Castello. Al gruppo Lares di Venezia i lavori da 12,8 milioni; Restauro Castello. Provincia e Comune valuteranno se fare il Capodanno; Il restauro delle mura elimo puniche di Erice scelto come esempio virtuoso del PNRR. I lavori al castello influenzeranno l'interno e la caverna del drago? reddit CASTELLO SONNINO EDUCATIONAL S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Lavori al Castello Episcopio, il Comune di Grottaglie candida un progetto da 3 milioniDopo la firma del comodato d’uso trentennale del Castello Episcopio, il Comune di Grottaglie passa subito alla fase operativa e candida un progetto da 3 milioni di euro alla Regione Puglia per la valo ... grottaglieinrete.it