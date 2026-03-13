Partiti i lavori al Castello di Traiana

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nel centro abitato della frazione di Traiana. L’intervento riguarda la riqualificazione dell’ultimo tratto della strada che porta al Castello, il nucleo storico del borgo. L’obiettivo è migliorare le condizioni della viabilità e rendere più accessibile l’area. I lavori interessano la zona centrale della frazione e dureranno alcune settimane.

Particolare rilievo assume l’intervento sul parapetto laterale, attualmente in condizioni di degrado anche strutturale. Il progetto prevede la completa demolizione degli elementi esistenti e la realizzazione di un nuovo parapetto in cemento armato. La nuova struttura garantirà le prestazioni di sicurezza previste per le barriere stradali. La durata prevista dei lavori è di circa tre mesi, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse. Il costo complessivo dell’intervento, come da quadro economico di progetto, ammonta a 115mila euro. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il diesel aretino schizza a 2,10 euro, il servito arriva oltre 2,40. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo. Fiumicino, dragaggio al porticciolo del Vecchio Faro: partiti i lavori per il ripristino dei fondaliFiumicino, 1° gennaio 2026 – Sono iniziati nel mese di dicembre 2025 i lavori di dragaggio manutentivo dei fondali marini dell’esistente porticciolo... Una selezione di notizie su Partiti i lavori al Castello di Traiana Terranuova, lavori di riqualificazione alla TraianaAl via gli interventi sulla strada che porta al Castello della frazione. msn.com Terranuova, manutenzione straordinaria nel centro abitato della TraianaUn intervento mirato alla riqualificazione dell’ultimo tratto della viabilità che conduce al nucleo storico del borgo, denominato Castello ... msn.com