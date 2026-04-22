Partono i lavori al Castello Via a 5 mesi di cantiere

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ala lunga del castello di Melegnano, un intervento che durerà circa cinque mesi. La Città Metropolitana di Milano ha avviato ufficialmente il cantiere per il restauro di questa parte dell’antico edificio. Le operazioni di lavoro sono state avviate nelle scorse ore, segnando l’inizio di un intervento volto a conservare e valorizzare il patrimonio storico.

È partito il restyling dell’ala lunga del castello di Melegnano, un settore dell’antico maniero in capo alla Città Metropolitana di Milano. L’intervento, di messa in sicurezza, si concentra sul tetto, col rifacimento del manto di copertura in coppi, la sostituzione dei listelli ammalorati e il consolidamento delle capriate lignee che ne costituiscono la struttura portante. Appaltati all’impresa DucaleRestauro, i lavori sono finanziati da Città Metropolitana con 650mila euro. La loro durata è prevista in 5 mesi, col collaudo entro la fine del 2026. Ancora nella giornata di oggi, per consentire il montaggio della gru necessaria alle operazioni, il parco del castello risulterà chiuso, per motivi di sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Partono i lavori al Castello. Via a 5 mesi di cantiere EPSTEIN ADASI'NA GTTM - Epstein Adas Olay ve Tüm Gerçekler Notizie correlate Il quartiere San Rocco messo al riparo dalle alluvioni, partono tre mesi di lavori per le nuove caditoie“L’obiettivo primario di questi lavori partiti a ottobre 2025 – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è di rendere il territorio capace di affrontare... Bretella ferroviaria per l’Aeroporto del Salento: sbloccato il cantiere, partono i lavoriBRINDISI – Il cantiere della bretella ferroviaria tra l’aeroporto del Salento e la linea adriatica riparte dopo un anno e mezzo di stallo e il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Testaccio, partono i lavori per la nuova area fitness al Parco della Resistenza; Partono i lavori al Castello. Via a 5 mesi di cantiere; Partono i lavori al campo Flacco di Pescara: oltre un milione di investimento del Comune di Pescara; Sala del commiato, partono i lavori da 600mila euro al cimitero San Lazzaro | FOTO. Partono i lavori al Castello. Via a 5 mesi di cantiereÈ partito il restyling dell’ala lunga del castello di Melegnano, un settore dell’antico maniero in capo alla Città Metropolitana di Milano. L’intervento, di messa in sicurezza, si concentra sul tetto, ... ilgiorno.it Partono i lavori alle scale mobili di Cortona: saranno coperte. Il sindaco: Serve un po' di comprensioneInvestimento complessivo di circa 400mila che include anche l’estensione dell’illuminazione pubblica al parcheggio dello Spirito Santo ... arezzonotizie.it Partono le iscrizioni per gli animatori. Condividiamo il link con i ragazzi delle scuole superiori che potrebbero essere interessati https://forms.gle/TCPAHH8qKSG2yQtF8 facebook