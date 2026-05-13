Lavori a Villa Ottolini si va al Gilardoni

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri, gli uffici comunali Cultura si sono trasferiti presso il complesso Gilardoni, mentre i lavori alla Villa Ottolini sono in corso per una riqualificazione. Questo spostamento temporaneo si è reso necessario per permettere l'esecuzione delle opere di ristrutturazione. La modifica riguarda esclusivamente le sedi degli uffici, senza coinvolgimento di altri servizi o dipartimenti comunali. La popolazione viene informata che i servizi saranno garantiti anche durante questa fase di transizione.

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Un trasloco necessario per dare il via alla riqualificazione. Da ieri gli uffici comunali Cultura, Didattica museale e Musei sono stati trasferiti da Villa Ottolini Tovaglieri a Palazzo Gilardoni – negli spazi occupati un tempo dalla polizia di Stato – mantenendo invariati contatti telefonici e mail. Villa Ottolini Tovaglieri fu progettata dall’architetto Camillo Crespi Balbi e costruita per Enrico Ottolini nel 1903. Un edificio connotato da influenze liberty quali i ferri battuti, il trattamento delle architravi dei serramenti esterni, l’impiego di vetrate colorate nella decorazione interna. Da lunedì è prevista, a cura di Agesp, una prima...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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