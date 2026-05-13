La band serba Lavina si è qualificata per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, dopo aver partecipato alla prima semifinale tenutasi a Vienna il 12 maggio. Composta da musicisti con uno stile anticonformista e appassionato, Lavina ha ottenuto il passaggio diretto alla fase conclusiva della competizione. La loro performance ha attirato l’attenzione del pubblico e della giuria, permettendo loro di avanzare alla finalissima dell’evento musicale.

Anticonformisti, appassionati e liberi. I Lavina sono la band che rappresenta la Serbia all’ Eurovision Song Contest 2026 e che, dopo l’esibizione nella prima semifinale di Vienna del 12 maggio, ha conquistato un posto in finale. Un risultato che li ha trasformati rapidamente in uno dei nomi più discussi di questa edizione, soprattutto per il loro stile distante dai canoni più pop della competizione. Il gruppo arriva da Niš, città del sud della Serbia, e nasce alla fine del 2020. In un periodo complicato per il mondo della musica, i Lavina costruiscono fin da subito un’ identità forte puntando su sonorità metal e rock e su un approccio diretto, senza smussare troppo gli angoli.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lavina all’Eurovision 2026, chi è la band della Serbia

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SERBIA Eurovision 2026 Lavina - Kraj Mene REACTION

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