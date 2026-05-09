L’Ucraina ha annunciato la band che rappresenterà il paese all’Eurovision 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. La selezione è stata ufficializzata nelle ultime settimane e ora si attende di conoscere la loro performance e il brano che porteranno sul palco europeo. La scelta è stata comunicata attraverso canali ufficiali e conferma la partecipazione del paese alla prossima edizione del festival musicale.

L’Ucraina ha scelto il suo rappresentante per il prossimo Eurovision, previsto a Vienna dal 12 al 16 maggio. Si tratta della band Lelèka, che prenderà parte alla gara con il brano Ridnym. Chi è Lelèka, la band dell’Ucraina. Lelèka è il progetto musicale di Victoria Leleka, che l’artista ha fondato a Berlino nel 2016. Della band fanno parte, oltre alla già citata fondatrice, anche il contrabbassista Tomas Kolar?yk, il batterista Jakob Hegner e il pianista Povel Wiedestrand. La cantante e cantautrice Victoria Leleka si è laureata alla Karpenko-Karyi Theatre University di Kyiv e ha iniziato la sua carriera lavorando come attrice al Molodyi Theatre nella capitale ucraina.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lelèka all’Eurovision 2026, chi è la band dell’Ucraina

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WOW! LELÉKA - Ridnym ( Reaction ) EUROVISION 2026 UKRAINE

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