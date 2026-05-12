Formatesi nel 2002 a Tallinn, le Vanilla Ninja non sono delle esordienti. Chi ha vissuto l’ epoca dei video su MTV ricorderà sicuramente hit come Tough Enough e Blue Tattoo, che le hanno rese delle vere icone pop-rock in Germania, Austria e Svizzera. Il gruppo ha partecipato alle selezioni estoni per l’Eurovision Song Contest nel 2003 e 2007 senza vincere, ma nel 2005 ha rappresentato la Svizzera con “Cool Vibes”, arrivando ottavo in finale dopo essere stato primo a metà gara. In patria le Vanilla Ninja sono state molto popolari, al punto da avere prodotti alimentari dedicati con il loro nome. La formazione iniziale comprendeva Maarja Kivi, Lenna Kuurmaa, Katrin Siska e Piret Järvis.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le Vanilla Ninja, la band tutta al femminile dell’Estonia in gara all’Eurovision 2026

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