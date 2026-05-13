L’autogol nel recupero gela Cr7 Inzaghi può ancora vincere il titolo | bastonate tra tifosi e sceicchi sugli spalti

Durante la partita, un autogol nel recupero ha fermato momentaneamente le speranze di Cristiano Ronaldo di conquistare il suo primo trofeo in Saudi Pro League. La sfida ha visto anche tensioni tra tifosi e rappresentanti degli sceicchi presenti sugli spalti, con alcuni attacchi tra le parti. Nonostante l’influenza di questo episodio, l’allenatore può ancora puntare alla vittoria del campionato.

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Cristiano Ronaldo deve ancora rimandare l’appuntamento col suo primo titolo in Saudi Pro League, la massima divisione del campionato di calcio saudita, che cerca fin dal 2023, l’anno del suo approdo all’Al-Nassr: a gelare in panchina il fuoriclasse portoghese, che si preparava già a festeggiare coi compagni, l’autogol di Bento arrivato in pieno recupero al minuto 98 del match contro i rivali diretti dell’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi. A causa di questa papera, i gialloblu di Cr7 si sono visti raggiungere sull’1-1, per cui per effetto del pareggio la matematica non condanna la squadra allenata dall’ex tecnico dell’Inter, che può ancora sognare di mettere a segno il Double dopo aver già conquistato la King's Cup grazie alla rete messa a segno da Theo Hernandez su assist di Karim Benzema.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’autogol nel recupero gela Cr7, Inzaghi può ancora vincere il titolo: bastonate tra tifosi e sceicchi sugli spalti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Nassr-Al Hilal termina in rissa sugli spalti: sceicchi e tifosi si prendono a bastonateIl pari nel recupero dell’Al Hilal rinvia la festa per il titolo nazionale dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo Dopo il fischio finale esplode il caos... Al Nassr-Al Hilal, sceicchi e tifosi si prendono a bastonate a fine matchL'epilogo rocambolesco di Al Nassr-Al Hilal, con il pareggio in pieno recupero degli ospti, che ha quantomeno rimandato proprio all'ultimo secondo la... Argomenti più discussi: L'Al-Hilal di Inzaghi salvato da un autogol: con l'Al-Nassr di Ronaldo finisce 1-1, ora serve un miracolo all'ex Inter; Inzaghi rovina la festa all’Al Nassr: autogol al 99?, la reazione di Cristiano Ronaldo – VIDEO; Ma cosa ha fatto Bento? L\'autogol tiene in vita l\'Al Hilal e nega la prima gioia saudita a CR7; Toni: Se Paratici andasse via ora, sarebbe una forte mancanza di rispetto verso la Fiorentina. L’autogol nel recupero gela Cr7, Inzaghi può ancora vincere il titolo: bastonate tra tifosi e sceicchi sugli spaltiRonaldo quasi in lacrime in panchina dopo la papera di Bento: l’ex tecnico dell’Inter sogna ancora il Double ... ilgiornale.it