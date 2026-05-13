Al Nassr-Al Hilal sceicchi e tifosi si prendono a bastonate a fine match
Dopo la partita tra Al Nassr e Al Hilal, terminata con un pareggio all'ultimo secondo, si sono verificati scontri tra tifosi e membri di uno staff, con alcuni episodi di violenza che hanno coinvolto anche persone con cappucci e vestiti di marca. Le risse sono scoppiate negli spazi esterni allo stadio e sono durate alcuni minuti, con diversi agenti di sicurezza che sono intervenuti per cercare di fermare i tafferugli.
L'epilogo rocambolesco di Al Nassr-Al Hilal, con il pareggio in pieno recupero degli ospti, che ha quantomeno rimandato proprio all'ultimo secondo la festa per la vittoria del campionato arabo da parte della squadra di Cristiano Ronaldo, ha avuto conseguenze anche sugli spalti. I tifosi dell'Al Hilal hanno infatti preso d'assalto il settore vip dello stadio: ecco la rissa tra le due fazioni, a colpi di bastone.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Pronostico Al Nassr-Al Hilal: si chiudono i giochiAl Nassr-Al Hilal è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La...
Cristiano Ronaldo disperato dopo il pari al 98': Al Nassr 1-1 Al Hilal highlightsL'Al Hilal riacciuffa l'Al Nassr allo scadere grazie a un pasticcio di portiere e difensore e riapre la corsa al titolo in Saudi Pro League.
Temi più discussi: Cristiano Ronaldo disperato dopo il pari al 98': Al Nassr 1-1 Al Hilal highlights; L'Al Nassr si ferma ad un soffio dal titolo: autorete al 98', l'Al Hilal di Inzaghi resta in corsa; Al Nassr-Al Hilal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Al Nassr-Al Hilal 1-1: Inzaghi si salva al 98? con gol assurdo da rimessa laterale! VIDEO.
L’Al-Hilal pareggia al 99’ contro l’Al-Nassr e tiene aperte le speranze per la Saudi Pro League. A fine partita due volti ben diversi tra i protagonisti della serata: da una parte Inzaghi che gioisce e dall’altra Cristiano Ronaldo che si dispera. Grande amarezza p facebook
#CR7 disperato in panchina?? Lo sguardo sconsolato di Cristiano Ronaldo al termine del derby con l’Al Hilal. L’Al #Nassr mantiene il vantaggio di cinque punti in classifica e avrà ancora una gara da giocare, mentre l’Al #Hilal ne disputerà due. x.com
Al Nassr 1 - [1] Al Hilal - Bento 90+8' (Ottimo autogol) reddit
Al Nassr-Al Hilal, dove vedere in TV e streaming la partita che decide il campionato in Arabia SauditaL'Al Nassr, infatti, avrà a disposizione solo l'ultima giornata contro il Damac FC il 21 maggio, mentre l'Al-Hilal ha in programma le sfide con NEOM SC (16 maggio) e Al Fayha (21 maggio) nelle ultime ... fanpage.it
Al-Nassr contro Al-Hilal: statistiche e precedenti tra le due potenze sauditeIl turno attualmente in corso della Saudi Pro League terminerà domani sera con la grande sfida che metterà di fronte Al-Nassr ed Al-Hilal ... derbyderbyderby.it