Al Nassr-Al Hilal sceicchi e tifosi si prendono a bastonate a fine match

Dopo la partita tra Al Nassr e Al Hilal, terminata con un pareggio all'ultimo secondo, si sono verificati scontri tra tifosi e membri di uno staff, con alcuni episodi di violenza che hanno coinvolto anche persone con cappucci e vestiti di marca. Le risse sono scoppiate negli spazi esterni allo stadio e sono durate alcuni minuti, con diversi agenti di sicurezza che sono intervenuti per cercare di fermare i tafferugli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'epilogo rocambolesco di Al Nassr-Al Hilal, con il pareggio in pieno recupero degli ospti, che ha quantomeno rimandato proprio all'ultimo secondo la festa per la vittoria del campionato arabo da parte della squadra di Cristiano Ronaldo, ha avuto conseguenze anche sugli spalti. I tifosi dell'Al Hilal hanno infatti preso d'assalto il settore vip dello stadio: ecco la rissa tra le due fazioni, a colpi di bastone.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Al Nassr-Al Hilal, sceicchi e tifosi si prendono a bastonate a fine match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico Al Nassr-Al Hilal: si chiudono i giochiAl Nassr-Al Hilal è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La... Cristiano Ronaldo disperato dopo il pari al 98': Al Nassr 1-1 Al Hilal highlightsL'Al Hilal riacciuffa l'Al Nassr allo scadere grazie a un pasticcio di portiere e difensore e riapre la corsa al titolo in Saudi Pro League. Temi più discussi: Cristiano Ronaldo disperato dopo il pari al 98': Al Nassr 1-1 Al Hilal highlights; L'Al Nassr si ferma ad un soffio dal titolo: autorete al 98', l'Al Hilal di Inzaghi resta in corsa; Al Nassr-Al Hilal, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Al Nassr-Al Hilal 1-1: Inzaghi si salva al 98? con gol assurdo da rimessa laterale! VIDEO. #CR7 disperato in panchina?? Lo sguardo sconsolato di Cristiano Ronaldo al termine del derby con l’Al Hilal. L’Al #Nassr mantiene il vantaggio di cinque punti in classifica e avrà ancora una gara da giocare, mentre l’Al #Hilal ne disputerà due. x.com Al Nassr 1 - [1] Al Hilal - Bento 90+8' (Ottimo autogol) reddit Al Nassr-Al Hilal, dove vedere in TV e streaming la partita che decide il campionato in Arabia SauditaL'Al Nassr, infatti, avrà a disposizione solo l'ultima giornata contro il Damac FC il 21 maggio, mentre l'Al-Hilal ha in programma le sfide con NEOM SC (16 maggio) e Al Fayha (21 maggio) nelle ultime ... fanpage.it Al-Nassr contro Al-Hilal: statistiche e precedenti tra le due potenze sauditeIl turno attualmente in corso della Saudi Pro League terminerà domani sera con la grande sfida che metterà di fronte Al-Nassr ed Al-Hilal ... derbyderbyderby.it