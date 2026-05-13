Lautaro Martinez nella storia dell’Inter | raggiunto il record di Crespo e Cruz in finale di Coppa Italia
Lautaro Martinez ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell’Inter, raggiungendo il record di marcature in finali di Coppa Italia insieme a due ex attaccanti del club. Con questa prestazione, il giocatore argentino si è aggiunto a una lista di grandi bomber che hanno lasciato il segno nelle finali della competizione nazionale. La partita si è conclusa con un risultato che ha consolidato la sua presenza tra i protagonisti della storia recente del club.
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