Lautaro Martinez nella storia dell’Inter | raggiunto il record di Crespo e Cruz in finale di Coppa Italia

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell’Inter, raggiungendo il record di marcature in finali di Coppa Italia insieme a due ex attaccanti del club. Con questa prestazione, il giocatore argentino si è aggiunto a una lista di grandi bomber che hanno lasciato il segno nelle finali della competizione nazionale. La partita si è conclusa con un risultato che ha consolidato la sua presenza tra i protagonisti della storia recente del club.

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