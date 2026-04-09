Lautaro Martinez ha segnato un gol contro la Roma che si è rivelato il più rapido della sua carriera in Serie A. Si tratta anche del suo gol più veloce con l’Inter, entrando così nella lista delle marcature più veloci nella storia del club. La rete è arrivata in pochi secondi dall’inizio della partita, sottolineando la sua capacità di sbloccare immediatamente le partite.

di Paolo Moramarco Gol Lautaro, quello contro la Roma è il più veloce in carriera in Serie A per l’argentino che entra nella storia dei più veloci anche con l’Inter. Lautaro Martinez ha scritto una nuova pagina della sua carriera con un gol che resterà indelebile nella sua memoria e in quella dei tifosi interisti e non solo per avergli permesso di superare Boninsegna. Quello dell’1-0 è stato, infatti, il più rapido della sua storia in Serie A. L’attaccante argentino, capitano dell’ Inter, ha segnato contro la Roma dopo appena un minuto di gioco, sbloccando immediatamente il risultato e confermando il suo istinto da cecchino nelle prime fasi di partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Lautaro, quello contro la Roma è il più veloce della sua carriera in Serie A! Ed entra anche nella storia dell’Inter

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