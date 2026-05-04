Lautaro rivendica | Non ci davano favoriti Chivu ha portato nuove energie Non era facile ripartire dopo l’ultima annata in cui abbiamo perso ogni trofeo!

Dopo la conquista dello Scudetto, il capitano dell’Inter ha commentato la stagione, affermando che la squadra non era considerata favorita e attribuendo parte del successo all’apporto di Chivu, che ha portato nuove energie. Ha ricordato anche la difficoltà di ripartire dopo l’ultima annata in cui l’intera squadra aveva perso ogni trofeo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a DAZN.

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