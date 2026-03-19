Decreto Benzina il governo taglia le accise per 20 giorni ma il conto lo pagano i Ministeri | 25 milioni in meno per Istruzione Università e Cultura TESTO

Il governo ha deciso di sospendere le accise sulla benzina per 20 giorni, riducendo i costi per i consumatori. Tuttavia, questa misura comporta una riduzione di 25 milioni di euro nei finanziamenti destinati a Istruzione, Università e Cultura. La misura è stata ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si è resa effettiva dal 19 marzo.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo segna l'entrata in vigore, a partire dal 19 marzo, di un decreto-legge da 549 milioni di euro destinato a contenere i rincari dei carburanti causati dall'impennata dei prezzi dell'energia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Benzina, 25 centesimi in meno: il governo taglia ma è un bonus lampo di 20 giorni. Poi cambia tutto?Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata del 18 marzo 2026 un decreto legge che riduce di 25 centesimi al litro il prezzo di benzina e... Prezzi Benzina e Gasolio, decreto del governo taglia accise: “Meno 25 cent al litro subito”Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che prevede un taglio delle accise abbassare i prezzi di benzina e gasolio ai distributori. Contenuti utili per approfondire Decreto Benzina Temi più discussi: Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure; Varato dal Consiglio dei ministri il decreto sul caro carburanti; Decreto carburanti, le decisioni ufficiali del governo: accise giù per 20 giorni, taglio di 25 centesimi e credito di imposta. Obiettivo quota 1,9 euro; Carburanti, Decreto accise da 400 mln in vigore da oggi: taglio di 25 centesimi a litro. Decreto benzina, accise calano di 25 centesimi. Ma Giorgetti avverte: Il taglio è temporaneoA diciannove giorni dallo scoppio della guerra in Iran e a ridosso del referendum sulla giustizia, il governo interviene sul caro carburanti con un taglio di ... thesocialpost.it Decreto accise in vigore da oggi, quanto si risparmia su benzina e diesel?Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Accise che entra in vigore da oggi. Il taglio delle accise sarà in vigore per 20 giorni. Ecco cosa prevede. msn.com E' arrivato il Decreto Carburanti, le misure messe in campo dal governo contro il caro prezzi alla pompa, che prevedono anche il taglio delle accise. https://auto.everyeye.it/notizie/approvato-taglio-accise-20-giorni-benzina-diesel-italia-cari-europa-866285.ht - facebook.com facebook Prezzi Benzina e Gasolio, decreto del governo taglia accise: “Meno 25 cent al litro subito" x.com