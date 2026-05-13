Laura Spreafico ha comunicato che la stagione appena conclusa con la squadra di Salamanca è stata la sua ultima come giocatrice di basket a livello di club. La atleta ha annunciato il suo ritiro, confermando che a settembre prenderà parte con la nazionale italiana al Mondiale. La sua carriera si conclude dopo aver disputato diverse stagioni in diverse squadre italiane e straniere.

Laura Spreafico ha annunciato che quella appena terminata con la maglia di Salamanca è stata la sua ultima stagione da cestista a livello di club. La 34enne nativa di Erba è pronta a vivere però quest’estate un’ultima grande avventura, giocando da capitana dell’Italbasket (bronzo agli Europei 2025) il Mondiale che si terrà a Berlino dal 4 al 13 settembre. Di seguito il messaggio pubblicato sui social da Spreafico: “ Cara Salamanca, sei stata pura magia. Avrei tanto voluto conoscerti prima, ma sono felicissima di aver giocato l’ultima stagione della mia carriera con te e per te. Ho dato tutto, e tu mi hai dato ancora di più: persone e momenti...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Spreafico annuncia il ritiro. A settembre l’ultima avventura con l’Italia al Mondiale

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