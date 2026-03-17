L’Italia ha concluso il premondiale di San Juan in seconda posizione. Andrea Capobianco ha dichiarato che la squadra torna in Italia con molte certezze, mentre Laura Spreafico ha affermato che non intendono fermarsi. La competizione si è appena conclusa e i risultati sono stati ufficializzati. La squadra si prepara ora per i prossimi impegni, mantenendo alta la motivazione.

Il Premondiale di San Juan è finito e l’Italia lo ha chiuso in seconda posizione. La squadra azzurra, battendo nettamente il Senegal (85-35), ha rispettato le attese odierne e ha completato col sorriso un viaggio che aveva vissuto il suo picco con la vittoria sulla Spagna e la conseguente qualificazione, dopo 32 anni, ai Mondiali che saranno il prossimo capitolo di tutto, in Germania. Andrea Capobianco, il coach della Nazionale, ha affidato alla FIP le sue parole: “ Sono proprio contento per l’atteggiamento. Al di là del punteggio e tutto, mi ha fatto molto piacere vedere le ragazze concentrate su alcune cose, è quello che volevamo. Si sono passate la palla come si deve, tranne qualche attimo in cui il passaggio non è stato intenso come avevamo richiesto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Capobianco: “Torniamo in Italia con tante certezze”. Laura Spreafico: “Non ci vogliamo fermare”

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