Recentemente si è diffusa la notizia della fine della relazione tra l’attrice e il motociclista. Dopo alcuni mesi di frequentazione, i due avrebbero deciso di non continuare insieme, mantenendo comunque rapporti cordiali. La notizia circola tra voci e indiscrezioni, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali. La loro storia non sarebbe mai decollata, secondo quanto riferito da fonti vicine ai protagonisti.

S arebbe già finita la storia d’amore tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone. Dopo qualche mese di frequentazione, l’attrice e il motociclista avrebbero deciso di separare le loro strade, pur restando in buoni rapporti. Rocío Muñoz Morales: «Ho scelto il silenzio, ma non mi nascondo. Proteggo le mie figlie» X Leggi anche › Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, cena a lume di candela Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone si sono lasciati. Tra i due, riporta il settimanale Chi, la storia non sarebbe decollata. Di qui, la decisione di non fare più coppia, ma di continuare ad essere amici, una cosa a cui entrambi terrebbero molto. Di Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone si è molto parlato negli scorsi mesi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e il motociclista avrebbero deciso di non frequentarsi più, la loro storia non sarebbe decollata. Tutto quello che c'è da sapere su di loro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La cantante arriva su Netflix con il suo primo ruolo di attrice. Tutto quello che c'è da sapere su questo debutto televisivo molto atteso dai fan

Leggi anche: Il cantante avrebbe un figlio segreto, Antonio Segatori. Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui e che cosa ha detto Celentano di questa storia

Argomenti più discussi: L'attrice e la laureata con cinque figli: chi sono le mamme premiate alla Camera; Monica Bellucci magnetica: quattro generazioni di donne e puro talento in un unico film; Isabella Nefar, l’intervista all’attrice in La legge di Lidia Poët 3: Senza perdere mai leggerezza; Secondo Meryl Streep i film sono noiosi perché marvelizzati.

l’attrice diventata popolare grazie all’horror di grido Psycho, JanetLeigh, anche per la star di Scarpetta, #JamieLeeCurtis.. e prima e dopo fotografico, ieri con le tre figlie piccole, oggi nel quadretto ancora tutto al femminile completato dalla prima nipotina Lo x.com

L'attrice Laura Carmichael partecipa alla festa dei nominati per 'I Premi dell'Accademia Britannica di Televisione Philips e i Premi dell'Accademia Britannica di Televisione per le Arti Visive' alla Coutts Bank il 5 maggio 2011 a Londra, in Inghilterra : r/DowntonA reddit

Chi è Marta Filippi: carriera, I Cesaroni – Il ritorno, vita privata e Matteo BranciamoreTutto quello che c'è da sapere su Marta Filippi: biografia, carriera e vita privata dell'attrice de I Cesaroni - Il ritorno. donnaglamour.it