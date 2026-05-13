Domani mattina, poco dopo le 10.30, gli azionisti di una nota azienda del settore nautico si riuniranno in assemblea per rinnovare il consiglio di amministrazione. La decisione riguarda anche il futuro dell’azienda, che ha avviato un percorso per modificare le sue strategie di partnership e produzione, cercando di ridurre la dipendenza da un partner cinese. La riunione rappresenta un momento chiave per il gruppo.

Il conto alla rovescia è iniziato. Domani mattina, poco dopo le 10.30, gli azionisti di Ferretti decideranno il loro destino, pronunciandosi nell’assemblea chiamata a rinnovare il board. La scelta è semplice: due liste contrapposte, ovvero se rimanere in mani cinesi oppure provare a dare una spallata e spezzare le catene di Pechino. La vicenda, raccontata da questo giornale poche settimane fa, assomiglia molto al caso, forse più eccellente, di Pirelli. Un nocciolo di soci cinesi che ha il controllo dell’azienda e che per questo pone il gruppo della cantieristica fondato a Bologna da Norberto e Alessandro Ferretti sotto l’occhio del governo e del mercato.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’atto finale di Ferretti per spezzare le catene cinesi

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