Dopo arabi cechi e cinesi entra un nuovo miliardario nella partita di Ferretti | è l' americano Biglari

Un nuovo investitore si aggiunge alla partita di Ferretti, il colosso italiano degli yacht di lusso. Dopo arabi, cechi e cinesi, entra nel capitale anche l’americano Biglari. La società, con sede principale a Forlì, continua a essere al centro di manovre in Borsa mentre si definiscono i nuovi equilibri tra gli azionisti. La presenza di Biglari si inserisce in un quadro di investimenti internazionali nel settore.

Ancora manovre in Borsa intorno al colosso italiano degli yacht di lusso, la Ferretti, che ha il suo cuore pulsante e quartier generale a Forlì. Con una nota anche la holding americana con base in Texas "Biglari Holdings" fa sapere di essere della partita. In una comunicazione al mercato, infatti, annuncia di aver acquisito, tramite entità affiliate, una partecipazione azionaria del 3,4% nel capitale di Ferretti Group. "Ferretti Group è rinomato per il proprio portafoglio di marchi storici, riconosciuti a livello globale, ciascuno guidato da un management di grande esperienza.

