Negli ultimi mesi, si sono intensificate le notizie riguardanti le dispute tra alcuni paesi per il controllo dei superyacht prodotti dal Ferretti Group, azienda italiana specializzata nella costruzione di yacht e megayacht di lusso. Fondata nel 1968, l’azienda rappresenta un punto di riferimento nel settore nautico, riconosciuta per le sue tecnologie avanzate e l’eleganza dei modelli. La questione coinvolge anche aspetti legati alla sicurezza militare e alle restrizioni commerciali internazionali.

Ferretti Group è uno storico produttore italiano di yacth e megayacht di lusso. È un’eccellenza nata nel 1968, fiore all’occhiello del Made in Italy, espressione di qualità e tecnologia nautica avanzata, garanzia di eleganza e status symbol mondiale. Dal 2012, la multinazionale finisce sotto il controllo di Weichai Group, parte integrante dello Shandong Heavy Industry Group, azienda di Stato cinese specializzata in macchine edili e attrezzatureo agricole. Gli emissari del Dragone versano circa 374 milioni di euro e ottengono il controllo del 75% del capitale di Ferretti attraverso un’operazione legata alla ristrutturazione del debito del gruppo italiano, quotato sia sulla Borsa di Milano che su quella di Hong Kong.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché cechi e cinesi si contendono i superyacht di Ferretti (e cosa c’entra la sicurezza militare)

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