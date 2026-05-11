Perché cechi e cinesi si contendono i superyacht di Ferretti e cosa c’entra la sicurezza militare
Negli ultimi mesi, si sono intensificate le notizie riguardanti le dispute tra alcuni paesi per il controllo dei superyacht prodotti dal Ferretti Group, azienda italiana specializzata nella costruzione di yacht e megayacht di lusso. Fondata nel 1968, l’azienda rappresenta un punto di riferimento nel settore nautico, riconosciuta per le sue tecnologie avanzate e l’eleganza dei modelli. La questione coinvolge anche aspetti legati alla sicurezza militare e alle restrizioni commerciali internazionali.
Ferretti Group è uno storico produttore italiano di yacth e megayacht di lusso. È un’eccellenza nata nel 1968, fiore all’occhiello del Made in Italy, espressione di qualità e tecnologia nautica avanzata, garanzia di eleganza e status symbol mondiale. Dal 2012, la multinazionale finisce sotto il controllo di Weichai Group, parte integrante dello Shandong Heavy Industry Group, azienda di Stato cinese specializzata in macchine edili e attrezzatureo agricole. Gli emissari del Dragone versano circa 374 milioni di euro e ottengono il controllo del 75% del capitale di Ferretti attraverso un’operazione legata alla ristrutturazione del debito del gruppo italiano, quotato sia sulla Borsa di Milano che su quella di Hong Kong.🔗 Leggi su It.insideover.com
Notizie correlate
Dopo arabi, cechi e cinesi, entra un nuovo miliardario nella partita di Ferretti: è l'americano BiglariAncora manovre in Borsa intorno al colosso italiano degli yacht di lusso, la Ferretti, che ha il suo cuore pulsante e quartier generale a Forlì...
Alla "Superyacht Yard" l'evento annuale che riunisce comandanti e direttori di macchina degli yacht FerrettiNel corso dell’evento i partecipanti hanno approfondito i processi di progettazione e produzione, con particolare attenzione alle soluzioni...
Si parla di: Ferretti, la sfida degli amministratori delegati: Continuità Galassi. Novità Anastassov; Ferretti può correre con acquisizioni e difesa.
Yacht e tech, duello alla Ferretti: la mossa dei cinesi di Weichai per decidere il futuro del gruppoIl 14 maggio è convocata l’assemblea della società nella quale si deciderà la formazione del prossimo consiglio di amministrazione. L’ipotesi golden power ... corriere.it