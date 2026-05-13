L’attesa testimonianza di Sam Altman nel processo contro di lui si sta svolgendo in un tribunale. Elon Musk ha accusato Altman di aver tradito la missione non profit di OpenAI. Altman ha descritto Musk come un...

Altman è stato interrogato per più di due ore, prima dal suo avvocato William Savitt e successivamente Steven Molo, che invece rappresenta Musk. Ha respinto l’accusa di Musk secondo cui Altman avrebbe indebitamente sottratto fondi a «un ente di beneficienza», e ha sostenuto di aver creato «la più grande, o comunque una delle più grandi, organizzazioni benefiche al mondo». Tra le altre cose, stando alle parole di Altman, nel 2017 Musk chiese ad alcuni dirigenti di preparare una lista dei migliori ricercatori di OpenAI, in modo tale da tagliare «con una motosega» quelli meno qualificati. Altman ha detto anche che lo stesso Musk pianificò più...🔗 Leggi su Ilpost.it

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