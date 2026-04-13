Nelle ultime settimane sono stati segnalati due attacchi contro la villa di un dirigente di OpenAI, società responsabile di ChatGPT. Gli episodi si sono verificati nel giro di 72 ore, coinvolgendo lanci di molotov e spari. La proprietà si trova in una zona residenziale e l’incidente ha suscitato preoccupazione nelle autorità locali, che stanno indagando sugli episodi. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli attacchi.

Paura per Sam Altman. L'abitazione del padre di ChatGpt - e Ceo della società OpenAi - ha subito due attacchi nel giro di 72 ore. In un primo momento la sua casa di San Francisco è stata colpita da una bottiglia Molotov, che aveva provocato un principio di incendio poco dopo le 4 del mattino di venerdì 9 aprile. Le forze dell'ordine hanno identificato un sospettato. Si tratta di Daniel Alejandro Moreno-Gama, un ventenne originario del Texas. L'uomo si era presentato al quartier generale di OpenAi a Mission Bay rivolgendo minacce esplicite prima di essere arrestato. Ma non finisce qui. Ieri, domenica 12 aprile, sono stati sparati dei colpi di pistola sempre contro l'abitazione di Altman.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sam Altman, molotov e spari contro la villa di mister ChatGpt

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La settimana da incubo di Sam Altman: dopo l’inchiesta, qualcuno ha tirato una molotov contro la sua casaVenerdì un aggressore ha lanciato una molotov contro la casa di Sam Altman, CEO di Open AI che a inizio settimana è stato oggetto di un'inchiesta...