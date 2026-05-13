Latteo-caseario leadership nell’export piacentino | 396 milioni +20% L' agroalimentare a Tuttofood

Il settore latteo-caseario di Piacenza registra un incremento del 20%, raggiungendo i 396 milioni di euro nell’export. La partecipazione alla fiera internazionale Tuttofood conferma la presenza del comparto in uno dei principali eventi di settore a livello globale. Questa crescita evidenzia la posizione di leadership dell’area piacentina nel mercato agroalimentare internazionale.

«L’agroalimentare piacentino è presente in uno dei più importanti palcoscenici strategici internazionali di settore». A scrivere la Camera di Commercio dell’Emilia, dall'11 al 14 maggio, infatti, Milano ospita Tuttofood, «ed è proprio qui che le eccellenze agroalimentari del territorio puntano a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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