Latteo-caseario leadership nell’export piacentino | 396 milioni +20% L' agroalimentare a Tuttofood

Da ilpiacenza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore latteo-caseario di Piacenza registra un incremento del 20%, raggiungendo i 396 milioni di euro nell’export. La partecipazione alla fiera internazionale Tuttofood conferma la presenza del comparto in uno dei principali eventi di settore a livello globale. Questa crescita evidenzia la posizione di leadership dell’area piacentina nel mercato agroalimentare internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«L’agroalimentare piacentino è presente in uno dei più importanti palcoscenici strategici internazionali di settore». A scrivere la Camera di Commercio dell’Emilia, dall'11 al 14 maggio, infatti, Milano ospita Tuttofood, «ed è proprio qui che le eccellenze agroalimentari del territorio puntano a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenze“I dati dell’export agroalimentare sono eccezionali, arriviamo a 72,4 miliardi, una cifra record mai stata raggiunta prima ma che cresce anche grazie...

Export agroalimentare bergamasco, secondo semestre 2025 da record: 845 milioni di euroL’Export agroalimentare bergamasco ha sfiorato quota 845 milioni di euro nel secondo semestre del 2025, registrando un incremento del +14,2% rispetto...

Argomenti più discussi: Alto Adige: nasce colosso lattiero-caseario da 450 mln euro - EFA News; Amadori rileva il plant based di Unconventional da Granarolo.

latteo caseario leadership nellLatteo-caseario, leadership nell’export piacentino: 396 milioni (+20%). L'agroalimentare a TuttofoodL’intero comparto in provincia di Piacenza conta 274 imprese attive e 723 milioni di euro di esportazioni, dall’11 al 14 maggio presente nella fiera internazionale di Milano ... ilpiacenza.it

latteo caseario leadership nellFusione tra Mila e Brimi: in Alto Adige nasce una delle principali cooperative lattiero-casearie d’ItaliaVia libera dei soci all’unione tra Latte Montagna Alto Adige e Centro Latte Bressanone: 3.100 aziende coinvolte e oltre 275 milioni di chili di latte all’anno. Garantita continuità per dipendenti, sit ... altoadige.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web