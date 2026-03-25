Export agroalimentare bergamasco secondo semestre 2025 da record | 845 milioni di euro

Nel secondo semestre del 2025, l’export agroalimentare della provincia bergamasca ha raggiunto quasi 845 milioni di euro, con un aumento del 14,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati indicano una crescita significativa nelle esportazioni del settore, confermando un andamento positivo rispetto agli anni precedenti. Nessun dettaglio su specifici mercati o prodotti è stato comunicato.

L’Export agroalimentare bergamasco ha sfiorato quota 845 milioni di euro nel secondo semestre del 2025, registrando un incremento del +14,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo valore le situa al di sopra sia della variazione media regionale (+9,7%) sia di quella nazionale (+11,5%). I cinque principali mercati per l’agroalimentare bergamasco (che rappresentano oltre il 9% dell’export totale) mostrano una crescita generalizzata con la sola eccezione dei Paesi Bassi. La performance più significativa si è registrata in Germania, dove l’export agroalimentare è cresciuto del +21,6%. Questo eccezionale aumento è stato trainato in particolare da frutta e ortaggi lavorati e conservati (+221,4%), dai prodotti della lavorazione di granaglie (+77%) e dagli oli e grassi vegetali e animali (+57,1%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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