Latitante preso a Marebello il Sap | Professionalità straordinaria nonostante carenze e tagli

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ricercato in tutta Europa per gravi reati è stato arrestato a Marebello. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine locali, che hanno portato a termine il fermo nonostante le difficoltà legate a carenze di risorse e tagli di bilancio. La notizia ha suscitato commenti sul lavoro svolto dagli agenti, descrivendolo come un esempio di professionalità in un contesto complesso.

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La cattura a Marebello di un latitante ricercato in tutta Europa per gravi reati riaccende il dibattito sulle condizioni operative delle forze dell’ordine nel Riminese. A intervenire è il Sap, il Sindacato autonomo di polizia, che da un lato esprime “plauso e ringraziamento” alla Squadra Mobile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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