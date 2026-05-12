Latitante fantasma catturato a Marebello | il killer era ricercato in tutta Europa per una serie di omicidi

Durante un'operazione di polizia a Rimini, è stato arrestato un uomo di 30 anni proveniente dal Montenegro, ricercato in tutta Europa per diversi omicidi. Il sospettato, considerato molto pericoloso, era sfuggito alle forze dell'ordine per un lungo periodo, fino a essere individuato e catturato a Marebello. La sua fuga aveva suscitato attenzione tra le autorità di vari paesi europei.

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