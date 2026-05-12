Latitante fantasma catturato a Marebello | il killer era ricercato in tutta Europa per una serie di omicidi
Durante un'operazione di polizia a Rimini, è stato arrestato un uomo di 30 anni proveniente dal Montenegro, ricercato in tutta Europa per diversi omicidi. Il sospettato, considerato molto pericoloso, era sfuggito alle forze dell'ordine per un lungo periodo, fino a essere individuato e catturato a Marebello. La sua fuga aveva suscitato attenzione tra le autorità di vari paesi europei.
Una delicata operazione di polizia ha portato all’arresto a Rimini di un trentenne originario del Montenegro, ricercato a livello internazionale per reati gravissimi e considerato un soggetto estremamente pericoloso. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto Europeo emesso dall’Austria per.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Catturato in Spagna latitante italiano: era ricercato dal 2022 e deve scontare 9 anni pena(Adnkronos) – Deve scontare un residuo di pena di 9 anni e 4 mesi di detenzione il latitante tarantino di 60 anni catturato a Madrid in Spagna.
Fermato in città per un controllo: era ricercato in tutta Europa per drogaSi muoveva in città cercando di non dare nell’occhio, ma su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale.
Si parla di: Oltre vent'anni da fantasma con una condanna per traffico di droga, tunisino catturato al porto di Palermo; Narcotrafficante latitante dal 2022 che gestiva il giro di droga a Venezia arrestato dove è stato catturato.
Catturato a Madrid un latitante ricercato dal 2022 Deve scontare, come residuo di una condanna, 9 anni e 4 mesi di detenzione, per diversi reati commessi a Taranto. I poliziotti italiani ?? e spagnoli ?? lo hanno fermato in strada, a pochi metri di distanza facebook
Carabinieri catturano il latitante Carmine Marolda: condannato per aver ucciso un maresciallo dell’ArmaArrestato a Foggia il latitante Carmine Marolda, 64 anni, ricercato dal gennaio 2025. Era stato condannato per il conflitto a fuoco in cui morì il maresciallo Marino Di Resta. infodifesa.it