Foggia preso il latitante Carmine Marolda detto Ninett

Nelle prime ore della mattinata odierna, le forze dell'ordine hanno catturato il latitante Carmine Marolda, conosciuto come “Ninett”. La sua cattura si è verificata in un'area della città, dopo un'attenta operazione di polizia. Marolda era ricercato da tempo per reati legati alla criminalità organizzata e aveva fatto perdere le tracce per diversi mesi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Nelle prime ore della mattinata odierna, nel Comune di Foggia, è stata data esecuzione alla cattura del latitante MAROLDA Carmine detto "Ninett", di anni 64, ricercato da gennaio dello scorso anno in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari per reati in materia di stupefacenti. Trattasi di soggetto pericoloso, con trascorsi delinquenziali tra la Basilicata e la Puglia, ritenuto capace di reazioni violente e tentativi di fuga, alla pari di quelli posti in essere nel settembre del I 996, quando dopo aver rapinato a mano annata una gioielleria, insieme ai suoi complici, uccise a Pescara il Maresciallo dei Carabinieri Antonio Di Resta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, preso il latitante Carmine Marolda detto “Ninett” Foggia, preso il latitante Carmine Marolda detto Ninett Notizie correlate La cattura da film all'Onpi di Carmine 'Ninett' Marolda: il latitante era in compagnia di una donnaSi nascondeva in un appartamento di edilizia popolare, nel palazzone dell'Onpi, in corso del Mezzogiorno, alla periferia di Foggia, Carmine ‘Ninett’... Finta invalidità e fuga in Spagna: preso il latitante di Mazara? Cosa sapere Arrestato a Palermo il mazarese classe 1977 latitante per traffico internazionale di stupefacenti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Blitz all'Onpi: teste di cuoio irrompono di notte in un appartamento e arrestano latitante - FoggiaToday; Blitz delle teste di cuoio nelle case popolari, arrestato latitante; Foggia, arrestato il latitante Carmine Marolda: era ricercato per droga dal 2025; Latitante pluriomicida arrestato nella notte a Foggia: blitz dei carabinieri con il Gis. Foggia, preso il latitante Carmine Marolda detto NinettFoggia, preso il latitante Carmine Marolda detto Ninett Nelle prime ore della mattinata odierna, nel Comune di Foggia, è stata data esecuzione alla ... ilsipontino.net Carmine Marolda, il latitante omicida arrestato nella casa popolare: ha ucciso il maresciallo Marino Di RestaIl latitante Carmine Marolda è stato arrestato in un blitz delle forze dell'ordine all'alba del 6 maggio a Foggia. Il 64enne era latitante da gennaio 2025. Nel 2001 la Cassazione ha confermato la ... today.it CRONACA. I CARABINIERI DELLA LEGIONE BASILICATA HANNO ARRESTATO IL LATITANTE CARMINE MAROLDA, RICERCATO DAL GENNAIO 2025. L’OPERAZIONE È STATA COORDINATA DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA. LEGGI LA - facebook.com facebook I miei complimenti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, al GIS e ai militari dell’Arma di Foggia per la brillante operazione che ha consentito di assicurare alla giustizia il latitante Carmine Marolda, soggetto di elevatissima x.com