Sanità territoriale | inaugurate tre nuove Case della Comunità a Roma

A Roma sono state ufficialmente aperte tre nuove Case della Comunità, situate a Monte Sacro, Esquilino e Canova. Questi presidi sanitari sono stati creati per migliorare l’assistenza territoriale e offrire servizi di prossimità ai cittadini. L’inaugurazione si è svolta questa mattina, con la presenza delle autorità locali e dei rappresentanti del settore sanitario.

La rete sanitaria della Capitale compie un passo avanti significativo verso il rafforzamento della medicina di prossimità. Nella giornata di oggi, il presidente della Regione Lazio, insieme alla direzione della ASL Roma 1, ha inaugurato ufficialmente tre nuove strutture destinate a diventare punti di riferimento cruciali per la salute dei cittadini: le Case della Comunità di Monte Sacro, Esquilino e Canova. Questo intervento si inserisce in un piano di rinnovamento più ampio che mira a trasformare l'approccio alla cura, passando da un modello puramente emergenziale a uno di presa in carico globale e continuativa.