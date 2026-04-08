Rivoluzione sanitaria nel sud pontino | inaugurate le case della comunità a Gaeta e Formia

Nel sud pontino sono state aperte due nuove case della comunità a Gaeta e Formia, segnando un passo importante per l’offerta sanitaria locale. Le strutture sono state inaugurate ufficialmente e offriranno servizi più accessibili ai cittadini. La creazione di queste case della comunità fa parte di un intervento più ampio volto a potenziare la sanità di prossimità nella zona.

Roma, 8 aprile 2026 – Nuovi presidi, più servizi e un rafforzamento della sanità di prossimità. Tra Gaeta e Formia prende forma un nuovo assetto dell’assistenza territoriale con l’attivazione delle prime due Case di Comunità della provincia di Latina, del nuovo Ospedale di Comunità di Gaeta, della nuova Area Perinatale dell’ospedale “Dono Svizzero” e del rinnovato Centro di Salute Mentale di Formia. A inaugurare le strutture sono stati il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli, insieme alle autorità civili. Si tratta di un passaggio rilevante per il territorio del Sud Pontino, che da oggi può contare su un’offerta sanitaria più ampia, più articolata e più vicina ai cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Formia e Gaeta: un hub portuale per il Sud Pontino, verso la zona franca e nuove opportunità logistiche entro il 2026.Formia guarda al Mar Tirreno e rilancia la sua candidatura per un ruolo chiave nello sviluppo del Sud Pontino, con un occhio di riguardo alle...

Prime Case di comunità in provincia di Latina: le inaugurazioni a Formia e GaetaMercoledì 8 prime il taglio del nastro con il presidente Rocca e la direttrice generale della Asl Cenciarelli.

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Rivoluzione sanitaria nel sud pontino: inaugurate le case della comunità a Gaeta e FormiaIl Sud Pontino potrà ora contare su una offerta sanitaria ancora più ampia, mirata e vicina alle persone Roma, 8 aprile 2026 – Nuovi presidi, più servizi e un rafforzamento della sanità di prossimità. ilfaroonline.it

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