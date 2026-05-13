Latest News da Cannes | Patton Oswalt si dedica al progetto Nosferatu e si unisce al documentario su Alexandre O Philippe
Al Festival di Cannes si segnalano diverse attività, tra cui l’annuncio che l’attore e comico Patton Oswalt si sta dedicando al progetto “Nosferatu” e si sta unendo a un documentario su Alexandre O. Philippe. La manifestazione si presenta come un luogo di innovazione, con attenzione anche all’archivismo e alle opere di approfondimento storico. Tra le varie iniziative, si susseguono novità legate a produzioni e coinvolgimenti di artisti nel mondo del cinema.
Quante cose bollono in pentola al Festival di Cannes! Avanguardia, sperimentazione, nuovi talenti, ma anche. archivismo. Ebbene sì, il progetto che coinvolge l’attore comico Patton Oswalt punterà proprio ad un recupero pedissequo delle versioni, sparse per il mondo, del capolavoro di Murnau, Nosferatu. L’attore così si dedica con cura al progetto documentario, entrando ufficialmente nel team produttivo del docufilm su Alexandre O. Philippe. Scopriamone i dettagli. In cerca di Nosferatu. Il film diretto da Alexandre O. Philippe, descritto come “una caccia al tesoro globale negli archivi alla ricerca di copie deteriorate del classico sui vampiri di F.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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