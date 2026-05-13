Latest News da Cannes | Patton Oswalt si dedica al progetto Nosferatu e si unisce al documentario su Alexandre O Philippe

Al Festival di Cannes si segnalano diverse attività, tra cui l’annuncio che l’attore e comico Patton Oswalt si sta dedicando al progetto “Nosferatu” e si sta unendo a un documentario su Alexandre O. Philippe. La manifestazione si presenta come un luogo di innovazione, con attenzione anche all’archivismo e alle opere di approfondimento storico. Tra le varie iniziative, si susseguono novità legate a produzioni e coinvolgimenti di artisti nel mondo del cinema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quante cose bollono in pentola al Festival di Cannes! Avanguardia, sperimentazione, nuovi talenti, ma anche. archivismo. Ebbene sì, il progetto che coinvolge l’attore comico Patton Oswalt punterà proprio ad un recupero pedissequo delle versioni, sparse per il mondo, del capolavoro di Murnau, Nosferatu. L’attore così si dedica con cura al progetto documentario, entrando ufficialmente nel team produttivo del docufilm su Alexandre O. Philippe. Scopriamone i dettagli. In cerca di Nosferatu. Il film diretto da Alexandre O. Philippe, descritto come “una caccia al tesoro globale negli archivi alla ricerca di copie deteriorate del classico sui vampiri di F.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Latest News da Cannes: Patton Oswalt si dedica al progetto “Nosferatu” e si unisce al documentario su Alexandre O. Philippe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il documentario su Vittorio De Sica sarà al Festival di CannesIl film documentario Vittorio De Sica – La vita in scena (Vittorio De Sica – Staging Life) di Francesco Zippel sarà presentato in anteprima nella... La bellezza da red carpet si trasferisce al Festival di CannesUn appuntamento in cui l'Oréal Paris riunisce la propria famiglia globale di ambassador e celebra la bellezza e l’empowerment femminile su uno dei... Argomenti più discussi: Diario da Cannes 79: niente italiani, ma aumentano le registe donne; Il festival delle seconde vite: da Demi Moore a John Travolta le star che sono rinate a Cannes; Il Festival di Cannes visto da Hong Kong; Cannes senza Hollywood né Italia: ecco i film e le star da seguire. Nel primo giorno del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti. x.com