Stasera si decidono alcuni degli ultimi dettagli dei playoff di Serie C, con le partite in programma e il sorteggio in programma per domani. L’Ascoli affronta questa fase con l’obiettivo di superare una serie di eliminazioni che si sono ripetute negli anni passati. La squadra è pronta a scendere in campo, sperando di mettere fine a una serie negativa che dura da diverse stagioni.

È la sera dei primi verdetti. Dalle sfide di oggi e dal sorteggio di domani uscirà l’avversaria dell’ Ascoli in quelli che saranno i quarti di finale playoff del campionato di Serie C. Alle cinque squadre che si qualificheranno questa sera dopo le gare di ritorno del primo turno nazionale, si aggiungeranno le seconde classificate dei tre gironi: l’ Union Brescia per il Girone A, l’Ascoli per il B e il Catania per il Girone C. Il sorteggio di domani si svolgerà alle ore 12.30 in diretta su Sky. L’Ascoli, in qualità di testa di serie, disputerà in trasferta la sfida di andata domenica 17 e al Del Duca il ritorno mercoledì 20, forte di avere due risultati a disposizione su tre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli sfida la maledizione playoff. I bianconeri ora vogliono sfatarla

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