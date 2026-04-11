La partita tra Vigor e Atletico Ascoli richiama ricordi passati, ma ora si concentra sui playoff. Durante la stagione, la squadra ha dovuto affrontare diverse assenze che hanno inciso sul cammino. La sfida si svolge in un momento in cui i risultati sono determinanti per la qualificazione alla fase successiva. La voglia di fare bene spinge entrambe le squadre a dare il massimo, nonostante le difficoltà incontrate nel corso dell’anno.

Per un motivo o per l’altro nel corso della stagione la Vigor ha sempre dovuto fare i conti con le assenze. Contro l’Atletico Ascoli la storia non sarà troppo diversa: tra squalifiche (Tomba e De Marco) ed infortunati, i vigorini sono un po’ rimaneggiati. "Caprari è ancora ai box - spiega il direttore operativo rossoblu Christian Romagnoli -. Milli invece migliora, tant’è che si sta allenando con il gruppo". Per fortuna torna operativo il portiere Filippo Novelli che sta recuperando dal malessere dei giorni scorsi. La gara di domani pomeriggio non ammette errori, anche se Clementi non dispone di così tante frecce per il suo arco. Difficile però fare previsioni sulla formazione e sullo schieramento che l’allenatore di Senigallia deciderà di adottare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor-Atletico Ascoli. Una sfida che evoca dolci ricordi, ma ora ci sono solo i playoff

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Arriva l’Atletico Ascoli (domenica alle 15) Parrinello: “Ci attendono quattro finali” Clicca qui sotto: www.fcvigorsenigallia.it/2026/04/10/arriva-latletico-ascoli-domenica-alle-15-parrinello-ci-attendono-quattro-finali Ufficio stampa by MMag Comunica - facebook.com facebook