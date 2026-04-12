Serie D | Atletico Ascoli sfida la Vigor per blindare i playoff
Domani pomeriggio, il campionato di Serie D riprende con una partita tra Atletico Ascoli e Vigor Senigallia allo stadio Bianchelli. La squadra ospite cerca di consolidare la posizione in classifica, mentre l’altra punta a mantenere i playoff. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe, che vogliono ottenere i tre punti per avvicinarsi agli obiettivi stagionali.
Il campionato di Serie D riprende la sua corsa domani pomeriggio con un confronto che vede l’Atletico Ascoli impegnato in trasferta contro la Vigor Senigallia allo stadio Bianchelli. L’incontro, fissato per le ore 15:00, vede coinvolte due formazioni con obiettivi diametralmente opposti nel contesto della classifica attuale: i bianconeri ascolani puntano a consolidare il proprio posizionamento nei playoff, mentre i padroni di casa cercano una vittoria fondamentale per restare in lotta per gli spareggi. Obiettivi e dinamiche di classifica nel girone. Le forze in campo riflettono una gerarchia chiara ma non priva di sorprese nel calcistico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Vigor-Atletico Ascoli. Una sfida che evoca dolci ricordi, ma ora ci sono solo i playoffPer un motivo o per l’altro nel corso della stagione la Vigor ha sempre dovuto fare i conti con le assenze.
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