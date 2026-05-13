L' arrivo Kate Middleton all' Aeroporto Verdi di Parma
A Reggio Emilia si è registrato un grande afflusso di persone in attesa dell’arrivo della principessa del Galles. All’aeroporto Verdi di Parma, molte persone si sono radunate per vedere l’arrivo di Kate Middleton, che ha poi proseguito il suo viaggio. La scena ha coinvolto numerosi curiosi, molti dei quali hanno assistito all’atterraggio e alla partenza dell’elicottero ufficiale.
Grande attesa e tantissimi curiosi nel cuore di Reggio Emilia per l’arrivo della principessa del Galles Kate Middleton. Dopo l’atterraggio del volo privato all’Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, la moglie dell’erede al trono britannico ha raggiunto piazza Prampolini, davanti al Duomo, dove ad.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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