Largo Maradona chiude per lavori | al via il restyling dell’area del murale ai Quartieri Spagnoli

Largo Maradona, noto per il murale dedicato al campione argentino, sarà interessato a un intervento di restyling che durerà circa 40 giorni. I lavori sono iniziati nelle ultime ore e riguarderanno la riqualificazione dell’area dei Quartieri Spagnoli. Durante il periodo di intervento, l’accesso all’area sarà limitato e saranno adottate misure per garantire la sicurezza dei cittadini.

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Partiti gli interventi a Largo Maradona, area del celebre murale del campione argentino, ai Quartieri Spagnoli: previsti circa 40 giorni di lavori. Largo Maradona chiude temporaneamente per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area che ospita il celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. A comunicare l’avvio delle operazioni è stato il progettista dell’intervento, l’architetto Giuseppe Klain, attraverso un video pubblicato sui social. “Da oggi sono iniziati i lavori di smontaggio. L’area sarà chiusa fino a data da destinarsi. Torneremo più belli e forti di prima”, si legge nell’avviso diffuso online.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Largo Maradona chiude per lavori: al via il restyling dell’area del murale ai Quartieri Spagnoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chiude Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: 40 giorni di lavori, riapre a fine giugnoPer 40 giorni lo slargo di via De Deo, comunemente noto come "Largo Maradona", sarà inaccessibile: lavori di restauro, poi la riapertura in grande... Partono i lavori del restyling del MaradonaFissato l’inizio dei lavori per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Temi più discussi: Largo Maradona chiude: si allestisce il cantiere per il restyling del piazzale ai Quartieri; Chiude Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: 40 giorni di lavori, riapre a fine giugno; Calcio, Napoli sconfitto al Maradona dal Bologna: una magia di Rowe vale i tre punti ai felsinei; Napoli, dove il calcio è riuscito a realizzare un magico business. Largo Maradona chiude: si allestisce il cantiere per il restyling del piazzale ai Quartieri x.com Con la situazione politica ed economica attuale, i vostri piani per l'estate sono cambiati? reddit Chiude Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: 40 giorni di lavori, riapre a fine giugnoPer 40 giorni lo slargo di via De Deo, comunemente noto come Largo Maradona, sarà inaccessibile: lavori di restauro, poi la riapertura in ... fanpage.it Largo Maradona, approvato il progetto GK10: i rendering dei Quartieri SpagnoliIl 2026 segnerà una nuova fase per Largo Maradona, uno dei luoghi più iconici della città: il Comune di Napoli ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area, promosso dall’Amministrazione ... ilmattino.it