Largo Maradona chiude per lavori | al via il restyling dell’area del murale ai Quartieri Spagnoli

Da 2anews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Largo Maradona, noto per il murale dedicato al campione argentino, sarà interessato a un intervento di restyling che durerà circa 40 giorni. I lavori sono iniziati nelle ultime ore e riguarderanno la riqualificazione dell’area dei Quartieri Spagnoli. Durante il periodo di intervento, l’accesso all’area sarà limitato e saranno adottate misure per garantire la sicurezza dei cittadini.

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Partiti gli interventi a Largo Maradona, area del celebre murale del campione argentino, ai Quartieri Spagnoli: previsti circa 40 giorni di lavori. Largo Maradona chiude temporaneamente per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area che ospita il celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. A comunicare l’avvio delle operazioni è stato il progettista dell’intervento, l’architetto Giuseppe Klain, attraverso un video pubblicato sui social. “Da oggi sono iniziati i lavori di smontaggio. L’area sarà chiusa fino a data da destinarsi. Torneremo più belli e forti di prima”, si legge nell’avviso diffuso online.🔗 Leggi su 2anews.it

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