Chiude Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli | 40 giorni di lavori riapre a fine giugno

Largo Maradona, nel quartiere dei Quartieri Spagnoli, sarà chiuso al pubblico per 40 giorni a partire da oggi. Durante questo periodo, verranno effettuati lavori di restauro che interesseranno lo slargo di via De Deo. La riapertura è prevista per la fine di giugno, con un evento speciale che celebrerà il ritorno alla normalità. La chiusura temporanea riguarda esclusivamente lo spazio pubblico, mentre le operazioni di intervento sono in corso.

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