Partono i lavori del restyling del Maradona

Sono cominciati i lavori di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona. Le operazioni di riqualificazione dell'impianto sono state avviate in queste ore, con l'obiettivo di migliorare le strutture e le condizioni dell'area. Le attività di cantiere sono state ufficialmente inaugurate, segnando l'inizio di un intervento che coinvolge diverse fasi di lavori. Nessun dettaglio sui tempi di completamento o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.

Fissato l’inizio dei lavori per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. “Lavori che significano, una volta terminati, aumentare la capienza dello stadio di circa 10 mila posti a sedere. Il 27 aprile scorso, la giunta comunale ha stanziato una prima tranche di 300 mila euro con questa motivazione: «Primo lotto funzionale-Lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione del terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona». Lavori relativi «alla prima campata, ricompresa nel novero delle 25 complessive previste, con simultanea esecuzione di campagna di indagini sperimentali». Insomma, anche se con una piccola parte della somma necessaria agli interventi stimati in 9 milioni e 630mila euro complessivi, il Comune ha deciso di partire.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Partono i lavori del restyling del Maradona Il rendering del nuovo stadio Maradona Notizie correlate L’assessore Cosenza conferma: “A campionato concluso partono i primi lavori sul terzo anello del Maradona”«Il DIP è ufficializzato: la Regione ha finanziato per 203 milioni per il Maradona. Arenzano, partono i lavori a Palazzo Sant'Antonio: restyling da 520mila euroSono ufficialmente partiti i lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Sant'Antonio, l’edificio che nel cuore di Arenzano ospita la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scuola media San Carlo, partono i lavori di ampliamento; Poste Italiane, partono i lavori del progetto Polis nell’ufficio di Pieve di Cento; Ospedale Molinette di Torino: partono i lavori per il nuovo Pronto soccorso; Cavo Napoleonico, gli interventi. Dall’11 maggio partono i lavori. Posidonia al porto di Marinella di Selinunte, partono i lavori dopo mesi di disagiSono stati consegnati oggi i lavori per il ripristino della piena funzionalità del porto di Marinella di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani. L’intervento mira a elimin ... blogsicilia.it Linea ferroviaria Ateleta-Castel di Sangro, partono i lavori della TuaPartono i lavori sulla tratta ferroviaria Ateleta-Castel di Sangro, un intervento da 13 milioni di euro finanziato con fondi Fsc che riaccende i riflettori sulla storica linea Sangritana, asse strateg ... ansa.it Partono i lavori sulla strada della Val d'Aveto dove si è verificata una frana Comune di Ferriere Provincia di Piacenza - facebook.com facebook Biasin: "Inter, Milan, Juve e Napoli partono per vincere: altrimenti non ha senso pretendere 139 euro per un posto in curva" x.com