L’archivio conteso di Vogue Italia | il progetto di portarlo in Inghilterra bloccato dal ministero della Cultura

L’archivio di Vogue Italia è al centro di un contenzioso tra il ministero della Cultura e la proprietà del progetto. Il ministero conferma che l’archivio esiste e ha un valore significativo per l’Italia. Tuttavia, ha bloccato il trasferimento dell’archivio in Inghilterra, ritenendo che i tecnici della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia considerino il patrimonio di valore molto elevato e non trasferibile all’estero.

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Milano – Quell’ archivio esiste? “Sì”, per il Ministero della Cultur a. E può prendere la strada dell’ Inghilterra? “No”, perché per i tecnici della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia ha un valore estremamente important e per l’Italia. Stiamo parlando dell’imponente mole di fotografie, negativi, bozze e riviste stipate nel magazzino della spa Edizioni Condé Nast, società che edita pure Vogue Italia, la succursale nostrana del mensile fondato nel 1892 a New York e da molti considerata la migliore rivista di moda al mondo. La miniera d’oro in gran parte inesplorata è finita al centro di un contenzioso legale, come si...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’archivio (conteso) di Vogue Italia: il progetto di portarlo in Inghilterra bloccato dal ministero della Cultura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il porto canale premiato dal Ministero della CulturaIl porto Leonardesco ha ricevuto un prestigioso riconoscimento di livello nazionale. Cooperazione scientifica Italia-Argentina: progetto dell'Università di Parma tra gli 8 selezionati dal Ministero degli EsteriCollaborazione fra il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e la Faculdad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires. Argomenti più discussi: L’archivio (conteso) di Vogue Italia: il progetto di portarlo in Inghilterra bloccato dal ministero della Cultura; Libri sulla moda da regalare a Natale: dalle storie degli stilisti alle sfilate imperdibili da rivedere; Vogue, polemiche sul vestito di Desulo e sulla definizione subcultura: ma è un equivoco; Il costume di Desulo su Vogue Italia: esplode la polemica sulla parola subcultura.