il porto canale premiato dal ministero della cultura

Il porto Leonardesco di Cesenatico ha ottenuto un riconoscimento ufficiale dal Ministero della Cultura. Il premio, di livello nazionale, è stato assegnato per il valore storico e culturale dell'area. La cerimonia si è svolta nelle scorse settimane, con la consegna del riconoscimento alle autorità locali. La decisione del Ministero si basa su una valutazione approfondita delle caratteristiche dell'opera.

Il porto Leonardesco ha ricevuto un prestigioso riconoscimento di livello nazionale. Il Ministero della Cultura ha premiato infatti il porto canale di Cesenatico. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, per il progetto di valorizzazione dell’ormeggio delle barche tradizionali. A rappresentare il Comune di Cesenatico a Roma sono stati l’assessore Emanuela Pedulli e Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria. Nella motivazione del premio, a firma del ministro Alessandro Giuli, è scritto "per l’originalità e l’importanza dell’iniziativa di valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche artigianali che sono elemento identitario e vivo del paesaggio costiero e della marineria locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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