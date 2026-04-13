Bari abbraccia Claudio Baglioni | la sacra manna di San Nicola in dono per l' artista

Oggi a Bari si è svolto un incontro tra il sindaco e Claudio Baglioni presso il Palazzo di Città. Durante l'evento, all'artista è stata consegnata una confezione di sacra manna di San Nicola, un dono che ha suscitato grande interesse tra i presenti. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera formale e rispettosa, con il sindaco che ha ufficialmente accolto Baglioni nella città.

Bari omaggia Claudio Baglioni. Questo pomeriggio, a Palazzo di Città, il sindaco ha ricevuto l'artista, al quale è stata donata la sacra manna di San Nicola. L'evento è stato introdotto dal saluto del presidente del Consiglio comunale, Romeo Ranieri, e moderato dalla giornalista Serena Manieri.Il.🔗 Leggi su Baritoday.it Bari, il gabbiano Pasquale è la mascotte del molo San NicolaAl molo San Nicola di Bari è diventato una mascotte: Pasquale, questo gabbiano con le guance paffute e le piume colorate, da settimane si aggira tra... Una preghiera per Enrica, Renato Zero e la figlia di Bonaccorti nella basilica di San Nicola a BariRenato Zero e Verdiana Pettinari, figlia di Enrica Bonaccorti, hanno incontrato questa mattina nella basilica di San Nicola a Bari il rettore, padre...