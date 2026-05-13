L’appello di Janet per il suo bar | Il cantiere ci ha chiuso la strada Abbiamo perso clienti e lavoro
Un'ordinanza di chiusura al traffico veicolare, presa per consentire i lavori sulla nuova conduttura fognaria, ha causato problemi a diversi esercizi commerciali nella zona di Forone. Tra questi, un bar ha segnalato di aver perso clienti e lavoro a causa del cantiere e della strada chiusa. L'impatto della chiusura si fa sentire sui negozi locali, che ora si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa decisione.
La chiusura al traffico veicolare ordinata per permettere la realizzazione della nuova conduttura fognaria a Forone rischia di mettere nei guai alcuni degli esercizi commerciali esistenti nella zona. A partire dal 2 febbraio via Umbria, via dei Fabbri, via Aldo Moro e via Amendola sono state sottoposte a una modifica della circolazione, per consentire alle ditte incaricate da Acque spa di effettuare gli interventi, istituendo, si legge sull’ordinanza del 30 gennaio, "il divieto di transito, il divieto di sosta con rimozione coatta, il divieto di fermata, la modifica del senso di marcia. Per le strade a doppio senso di circolazione la riduzione della carreggiata con mantenimento del senso di marcia alternato da movieri o da lanterna semaforica o a vista".🔗 Leggi su Lanazione.it
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