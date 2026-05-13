L’appello di Janet per il suo bar | Il cantiere ci ha chiuso la strada Abbiamo perso clienti e lavoro

Un'ordinanza di chiusura al traffico veicolare, presa per consentire i lavori sulla nuova conduttura fognaria, ha causato problemi a diversi esercizi commerciali nella zona di Forone. Tra questi, un bar ha segnalato di aver perso clienti e lavoro a causa del cantiere e della strada chiusa. L'impatto della chiusura si fa sentire sui negozi locali, che ora si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa decisione.

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