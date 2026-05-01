Violenta rissa fra clienti chiuso il bar Vittoria ‘Pericolo per i cittadini’

Un incidente violento tra clienti ha portato alla chiusura temporanea del bar “Vittoria”. La rissa, che si è verificata in zona centrale, ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità. Il locale resterà chiuso per trenta giorni, in attesa di ulteriori verifiche e interventi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità.

Prato, 1 maggio 2026 – E’ stato chiuso per trenta giorni il bar “Vittoria” all’angolo fra Vittorio Veneto e piazza San Marco. Motivo? Una violenta rissa scoppiata fra alcuni avventori del bar il 25 aprile e che ha richiesto l’intervento di una volante della polizia. Lo ha deciso il questore di Prato, Marco Basile, in seguito alle verifiche eseguite dalla polizia. Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti che hanno evidenziato una “concreta situazione di pericolosità”, anche in relazione a episodi che si sono verificati all’interno e nelle immediate vicinanze del locale, a conduzione cinese, tra cui aggressioni con ferimento di avventori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’ Notizie correlate Leggi anche: Violenta rissa in un bar, locale devastato. Daspo 'Willy' per 12 clienti: non potranno 'uscire' la sera Violenta rissa tra due clienti davanti al supermercato: paura in via Traversetolo, un feritoAttimi di paura e tensione stamattina davanti al supermercato Conad, in via Traversetolo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’; Chiuso per 30 giorni un bar a seguito di una violenta rissa; SASSUOLO, VIOLENTA RISSA TRA STUDENTI ALL’ISTITUTO VOLTA; Rissa con spray e bastoni fuori dal bar: scatta la chiusura per 15 giorni. Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Rissa tra clienti per la partita al videopoker: pugni, bottigliate e colpi di sgabello davanti ai bambini. Bar chiuso 45 giorniIl provvedimento (che prevede la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande) è stato notificato al titolare - cittadino cinese - di un locale di via Tommaseo, in zona stazione ... ilgazzettino.it Bar di Varese chiuso per 15 giorni dopo una rissa violenta davanti al locale. - facebook.com facebook