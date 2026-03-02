Nani ha commentato la vittoria del Portogallo a Euro 2016, sottolineando che, con l’uscita di Ronaldo, si sono trovati a dover affrontare l’incertezza senza il loro giocatore più forte. Ha aggiunto che, nonostante la perdita, la vittoria ha dato loro nuova energia. La nazionale portoghese ha conquistato il suo primo grande titolo internazionale, segnando una pagina storica nel calcio del paese.

L'ex ala del Manchester United Nani è stato un elemento fondamentale della squadra vittoriosa di Fernando Santos, con il suo gol in semifinale che ha portato il Portogallo sul 2-0 contro il Galles, un momento cruciale per la squadra.

© Justcalcio.com - “Quando Ronaldo è uscito, abbiamo pensato: ‘Abbiamo perso il nostro miglior giocatore, cosa succederà adesso?’ Ma allo stesso tempo ci ha anche dato forza’ Nani sulla storica vittoria del Portogallo a Euro 2016

“Ogni volta che io e Ronaldo ci incrociamo in Portogallo, è sempre una buona scusa per incontrarci di nuovo, ridere e rivivere i momenti che abbiamo condiviso” Nani descrive dettagliatamente il suo rapporto con il suo ex club e compagno di nazionaleNani e Cristiano Ronaldo hanno condiviso il campo 131 volte da professionisti nel corso delle rispettive carriere, condividendo alcuni dei...

