Abitazione in via Acquicella trasformata in base per spaccio | due arresti

Due uomini di 25 e 33 anni sono stati arrestati dopo che i carabinieri hanno scoperto che un’abitazione in via Acquicella veniva usata come base per lo spaccio di droga. La scoperta è avvenuta durante un’operazione di controllo, quando sono stati trovati diversi involucri di sostanze stupefacenti nascosti in casa. La polizia ha sequestrato la droga e portato gli arrestati in caserma per ulteriori accertamenti.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia piazza Dante hanno arrestato due uomini di 25 e 33 anni, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è scattata dopo un servizio di osservazione nei pressi di via Acquicella, dove i militari avevano notato un continuo via vai di persone da un'abitazione, con ingressi e uscite rapidissime. I controlli effettuati sugli acquirenti hanno permesso di accertare che avevano appena comprato dosi di crack. A quel punto è scattato il blitz. I due hanno tentato di chiudersi dietro una porta in ferro per evitare l'ingresso delle pattuglie, ma i carabinieri sono riusciti a entrare e a perquisire l'appartamento.

