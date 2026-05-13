Lapidi ' difettate' | si conclude lo scontro tra Comune e ditta

Si è conclusa con un accordo la disputa tra il Comune di Riardo e la ditta responsabile della fornitura delle 40 lapidi collocate nell’area dell’ampliamento del cimitero comunale. La questione riguardava presunti difetti nelle lapidi consegnate e installate nel cimitero locale. La risoluzione del contenzioso mette fine alle tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori passaggi giudiziari o contestazioni pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui