Ex Fim | salvare la Cattedrale? Lo scontro tra UniBo e Comune

Il Coordinamento delle associazioni ha espresso opposizione alla decisione di demolire la Cattedrale situata nell’area Ex Fim, proponendo soluzioni che prevedono la conservazione dell’edificio. La disputa riguarda anche le azioni dell’amministrazione comunale, che sono state criticate per la gestione della questione. La discussione si concentra sulla possibilità di preservare l’edificio storico, con le associazioni che chiedono un’alternativa alla demolizione.

Il Coordinamento delle associazioni contesta la decisione di demolire la Cattedrale nell’area Ex Fim, proponendo alternative basate sulla conservazione e criticando l’operato dell’amministrazione comunale di Ciarpella. L’iniziativa nasce da un confronto tecnico avvenuto via remoto, che ha coinvolto quasi tutti i docenti del team dell’Università di Bologna e il sindaco Ciarpella. Durante questo scambio, i rappresentanti delle associazioni hanno sollevato dubbi sostanziali sulla gestione della bonifica. Il punto di rottura riguarda la lettura della relazione tecnica UniBo. Secondo il Coordinamento, nel documento non compare mai l’indicazione esplicita di abbattere la Cattedrale, suggerendo invece un approccio orientato al mantenimento della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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